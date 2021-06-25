КГК Гродненской области по результатам проверок в сфере образования взыскал в бюджет более Br3 млн

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На заседании, проведенном сегодня КГК и прокуратурой Гродненской области, рассмотрена эффективность использования бюджетных средств в сфере образования региона, а также реализация госпрограммы "Образование и молодежная политика", передает корреспондент БЕЛТА.

"Как показали результаты контрольно-аналитических мероприятий, в целом по области показатели госпрограммы выполняются. Но вместе с тем есть нарушения в исполнении бюджетного законодательства. Одно из распространенных - принятие обязательств по приобретению товарно-материальных ценностей при отсутствии на то бюджетных ассигнований", - сказала начальник управления КГК Гродненской области Татьяна Слабыш.

Кроме того, установлены факты введения свехнормативных штатных единиц. Есть и случаи, когда штатные единицы, наоборот, длительное время не заполнялись. Это позволяло сформировать финансовый резервный фонд, который направляли на премирование других работников. Выявлены нарушения и в плане распоряжения госимуществом, исполнительской дисциплины. По результатам проверок в бюджет взыскано свыше Br3 млн.

Прокуратура области также проверила деятельность учреждений допобразования региона. "Подходы к организации деятельности в этой сфере требуют коренного пересмотра. Ненадлежащее планирование и отсутствие должного ведомственного контроля приводит к нерациональному расходованию бюджетных средств, ненадлежащему учету рабочего времени педагогов и недостоверному отражению результатов работы", - отметила официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая.

В частности, выявлены факты, когда дети лишь формально числились среди занимающихся в объединениях по интересам, хотя на самом деле их не посещали. Для обеспечения педагогам учебной нагрузки в некоторых случаях реальное количество занимающихся искусственно завышалось.

Все эти факты отражены в представлении прокуроров районов, Гродно и области. Поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных.-0-