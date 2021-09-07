КГК Гродненской области выявил завышение цен на социально значимые товары в 40 магазинах

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Факты завышения цен на социально значимые товары выявлены в 40 торговых объектах Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля Гродненской области.

По итогам мониторинга, проведенного КГК региона, нарушения порядка формирования и применения цен на социально значимые товары установлены при посещении каждого второго торгового объекта.

"Большинство нарушений выявлено в так называемых магазинах шаговой доступности, которыми допускались превышения максимально допустимых уровней торговых надбавок", - отметили в КГК.

В отдельных случаях превышение было значительным. Например, в частном магазине одного из агрогородков Ошмянского района превышение торговых надбавок на детское питание составляло от 4 до 65 процентных пунктов, муку пшеничную - от 15 до 43, макаронные изделия - от 15 до 41. "Грешили с формированием цен торговые организации Островецкого, Зельвенского, Слонимского и Щучинского районов, в которых выявлено превышение торговых надбавок на социально значимые товары до 15 процентных пунктов", - обратили внимание в КГК региона.

По результатам мониторинга нарушителям направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. На все замечания контролеров торговые организации реагировали оперативно и недостатки устраняли.

В частности, в одном из торговых объектов Сморгони по результатам проведенного мониторинга цены на крупу манную были снижены почти на треть, на муку пшеничную - на 14%, а в Гродно цена гречневой крупы снижена на 20%.

"С начала текущего года 36 субъектами хозяйствования снижена цена на более чем 200 социально значимых товаров", - подчеркнули в КГК.

К слову, во время мониторинга выявлены и другие нарушения, в том числе правил торговли, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов. По всем фактам приняты меры реагирования. Мониторинг будет продолжен.-0-