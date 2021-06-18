КГК: Минская область лидирует по числу долгостроев - нужны меры реагирования

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Минской области предложил облисполкому, гор- и райисполкомам обеспечить проведение сплошной инвентаризации объектов сверхнормативного строительства и принять действенные меры реагирования в отношении долгостроев. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

В контрольном ведомстве констатируют: Минская область лидирует среди регионов республики по количеству долгостроев. По статистике, на начало 2021 года в области числилось около 770 таких объектов. Однако, как показали контрольные мероприятия, на самом деле их гораздо больше.

В частности, в статотчетность не были включены Дом культуры в деревне Большая Ухолода (Борисовский район), реконструкция железнодорожного моста на реке Гнилица (Копыльский район), несколько объектов в Воложинском и Мядельском районах. Причем строительство некоторых из них было начато более 20 лет назад.

Всего в Минской области насчитывается 112 объектов, срок строительства которых превышен более чем на 20 лет, 210 - от 10 до 20 лет, 443 - до 10 лет.

Наибольшее количество долгостроев находится в Минском районе (149), причем срок завершения строительства 48 из них превышен от 10 до 20 лет, 8 объектов - свыше 20 лет.

Один из самых проблемных долгостроев Минского района - конно-спортивный комплекс "Урожайный" областного центра олимпийского резерва по конному спорту. Возводимые с 2007 года административное здание (не подведены инженерные сети), конюшня, разминочный манеж уже используются, хотя и не приняты в эксплуатацию. Строительство зимнего манежа было начато более 10 лет назад (нормативный срок строительства - 12 месяцев), степень готовности - 77%.

Областной комитет госконтроля неоднократно направлял Миноблисполкому предложения о необходимости упорядочения содержания этих объектов. Из-за длительного строительства немалые бюджетные средства потрачены впустую, приобретенное оборудование пришло в негодность и морально устарело.

Иногда долгостроями числятся объекты, введенные в эксплуатацию (в Воложинском районе - 13, Смолевичском - 7, Червенском - 4, Стародорожском и Копыльском - по 3, Вилейском, Узденском, Пуховичском, Минском - по 2, Березинском, Логойском, Молодечненском и Несвижском - по 1).

Длительное время эксплуатируются 142 незавершенных строительством объекта. То есть нет контроля со стороны соответствующих служб, которые могли бы в установленном порядке инициировать вопрос о вводе фактически готовых объектов в эксплуатацию. Больше всего таких долгостроев в Дзержинском районе - 31, Пуховичском - 29, Борисовском - 26, Крупском - 25.

Как отметили в КГК Минской области, многие долгострои находятся в черте населенных пунктов, они не законсервированы, отдельные из них представляют угрозу безопасности населения. Так, имеется свободный доступ к долгостроям в агрогородке Оздятичи (ОАО "БорисовСоюзАгро") - Дому культуры, котельной, тепловой подстанции, двум жилым домам, строительство которых было начато еще в 1989-1999 годы.

При этом в контрольном ведомстве отметили, что в первом квартале текущего года уже введено в эксплуатацию более 100 объектов.

В июне областным комитетом госконтроля совместно с Миноблисполкомом проведено совещание, на котором дана оценка деятельности по вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства и приняты решения по активизации этой работы.-0-