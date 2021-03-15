КГК Могилевской области: большинство обращений граждан в 2020 году касалось ЖКХ и выплаты зарплаты

15 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области подвел итоги работы за 2020 год. Об этом БЕЛТА сообщили в областном ведомстве.

"В 2020 году в ходе контроля выявлялись нарушения порядка работы с книгой замечаний и предложений, осуществления административных процедур, ненадлежащее рассмотрение обращений и иные нарушения. Число обращений граждан в Комитет госконтроля уменьшилось. При этом отмечен рост обращений, касающихся коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, трудовых и гражданско-правовых отношений", - рассказали в КГК.

Основные нарекания жителей области связаны с ненадлежащей работой организаций ЖКХ по выполнению заявок и претензий граждан, правильностью начисления и несвоевременной выплатой заработной платы, использованием руководителями служебного положения в личных целях, нерациональным расходованием бюджетных средств. "По результатам рассмотрения обращений и контрольно-аналитических мероприятий комитета в сфере работы с обращениями граждан и юридических лиц 21 должностное лицо привлечено к административной ответственности, 18 - к дисциплинарной", - отметили в комитете.

Для профилактики правонарушений материалы коллегии направлены в Могилевский облисполком, горрайисполкомы, администрации районов в Могилеве и Бобруйске.-0-