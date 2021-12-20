КГК Могилевской области проводит мониторинг ферм по зимнему содержанию скота

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК Могилевской области проводит мониторинг ферм по вопросам зимне-стойлового содержания скота. Об этом БЕЛТА сообщили в региональном ведомстве.

Комитетом госконтроля Могилевской области осуществляется контроль за ходом зимовки скота. Его результаты показывают, что в регионе в целом принимаются организационно-практические меры по подготовке ферм к зимне-стойловому содержанию скота, избежанию потерь для поголовья и объемов производства продукции животноводства. Вместе с тем они недостаточны.

С начала зимне-стойлового периода контролерами обследованы 44 животноводческих объекта 28 хозяйств в 17 районах области. На большинстве из указанных ферм установлены нарушения и недостатки, негативно влияющие на ход зимовки скота. Необходимость проведения ремонта и утепления дверей, окон либо кровель животноводческих помещений выявлена на фермах ОАО "Экспериментальная база "Чериков", КСУП "Езерский" Чериковского, ОАО "Хотимский технокомплекс", ОАО "Октябрь-Березки" Хотимского, ОАО "Агрокомбинат "Бобруйский", ОАО "Совхоз Киселевичи" Бобруйского районов.

Несвоевременная очистка животноводческих помещений и выгульных площадок наблюдается в ОАО "Октябрь-Березки", ОАО "Экспериментальная база "Чериков", а также в славгородском ОАО "Железинский АГРО". В ОАО "Железинский АГРО", ОАО "Агрокомбинат "Бобруйский" и ОАО "Совхоз Киселевичи" допущены случаи отсутствия в постоянном доступе воды в поилках для телят, в последних двух хозяйствах - замерзания воды в водопроводе отдельных сараев. Также в числе выявленных упущений - несбалансированность рационов, ненадлежащее хранение травяных кормов, недостаток концентрированных кормов, их замена размолотым зерном, нарушения технологических и ветеринарных требований к содержанию телят и иное.

По результатам контроля заинтересованным внесены предложения по устранению и недопущению нарушений, привлечению виновных к ответственности (их исполнение находится на контроле). К настоящему времени часть недостатков оперативно устранена, к дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц сельхозорганизаций и райсельхозпродов.

Мониторинг продолжается.-0-