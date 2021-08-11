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11 августа 2021, 16:12

КГК Могилевской области ведет мониторинг уборки урожая

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
Брестская область собрала 1 млн т зерна
Экипаж-тысячник со спасателем в команде чествовали в Рогачевском районе

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области проводит мониторинг, направленный на повышение качества уборки урожая. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"В текущем году складывались не самые благоприятные погодные условия для созревания урожая: наблюдались достаточно высокие температуры и отсутствие дождей, - отметили в КГК Могилевской области. - В регионе приняты дополнительные практические меры по подготовке к уборке, позволившие проводить ее на высоком организационном уровне".

Как отметили в ведомстве, если в прошлом году на 10 августа в среднем по области был убран 51% зерновых и зернобобовых культур, то на эту же дату текущего года - 69%. Вместе с тем из-за неблагоприятных погодных условий для вызревания зерна урожайность на указанную дату составила 30,3 ц/га, что на 3,7 ц/га ниже прошлогоднего показателя.

Во время мониторинга отмечен ряд недостатков, недопущение которых позволит обеспечить более высокие результаты уборки. В отдельных сельхозорганизациях темпы работ сдерживались недостаточной готовностью материальной базы. По предложению КГК в ряде хозяйств активизирована подготовка зерноуборочных комбайнов, так как не вся техника была своевременно укомплектована экипажами из двух механизаторов.

Кроме того, затягивался ремонт комбайнов из-за нехватки собственных комбайнеров, а также позднего направления в хозяйства механизаторов, привлеченных из иных организаций района. Такие факты отмечены в Мстиславском, Бобруйском, Глусском, Костюковичском, Круглянском и других районах. По предложению КГК устранялись недостатки, касавшиеся низкой готовности зерносушильных комплексов, складских помещений и весового оборудования, нехватки средств пожаротушения.

В отдельных организациях контролеры пресекли необоснованные потери при уборке урожая. Среди них ОАО "Роднянский" и КСУП "Михалинский" Климовичского района, ОАО "Осиновский" Чаусского района и ОАО "Присожье" Славгородского района.

По результатам мониторинга Комитет госконтроля оперативно внес предложения заинтересованным для принятия мер реагирования. Мониторинг уборки урожая продолжается.-0-

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КГК Могилевская область уборочная
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