19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. КГК Могилевской области выявил нарушения в организации питания школьников, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Комитет госконтроля области проверил, как организовано питание учеников. Контроль показал, что местные власти значительно обновили пищеблоки учреждений образования в регионе. "Вместе с тем имеются нерешенные проблемы, в том числе с контролем качества питания", - отметили в ведомстве.

Как выяснилось, нередко не соблюдаются натуральные нормы и суточные рационы, недокладываются продукты, нарушаются технологии приготовления блюд, температурный режим при хранении пищи. Так, в могилевском училище в блюда за день недоложили порядка 10 кг мясного сырья.

Чтобы такого не повторялось, проинформированы госорганы управления образованием. 13 работников понесли дисциплинарные наказания, один из них уволен.-0-