КГК Могилевской области выявил в январе превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области выявил в январе 2021 года превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров в торговых объектах Могилева, Бобруйска и Хотимского района, сообщили БЕЛТА в КГК.

Необоснованное завышение цен установлено в 10 из 16 магазинов, подвергнутых мониторингу. В среднем торговые надбавки превышали установленные законодательством нормы в 1,5-2 раза.

Так, 21 января в могилевском магазине на 13 наименований вареных колбасных изделий применялись торговые надбавки 29,9-40,6% вместо 20%, на шесть наименований товаров для детского питания - 29-29,8% вместо 15%, на два наименования растительного масла - 30,6-42,9% вместо 25%, на овсяные хлопья - 69,7% вместо 30%, на яйца - 39,1% вместо 25%. Субъектам выданы рекомендации об устранении нарушений, их выполнение взято на контроль.

"Соблюдение законодательства о ценообразовании постоянно находится в центре внимания госконтролеров, - отметили в КГК. - В 2020 году Комитет госконтроля Могилевской области пресек нарушения дисциплины цен в 109 торговых объектах из 241, где проводился мониторинг. В отдельных случаях торговые надбавки были в семь раз выше, чем установлено законодательством. Причем нарушения ценообразования на социально значимые товары были выявлены не только в розничной торговле, но и у производителей и оптовиков".

В частности, на протяжении четырех месяцев завышал оптовые надбавки крупный поставщик детского питания. Как результат, сумма незаконно полученного дохода превысила Br115 тыс. Теперь субъекту хозяйствования грозит штраф в двукратном размере этого дохода.-0-