КГК помог вернуть в бюджет деньги, переплаченные за капремонт жилья в Гомельской области

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области выявил ряд нарушений и недостатков при капитальном ремонте жилого фонда. Большинство из них касается стоимости капремонта жилья, качества и сроков его проведения. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале КГК.

В 2020 году в установленный срок не отремонтировано более 70 жилых домов (из 203, подлежавших ремонту). По ряду завершенных объектов КГК установил завышения стоимости ремонта на сумму более Br200 тыс. По результатам проверки средства в полном объеме возвращены в бюджет.

Недостатки также выявлены при подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. В том числе отмечены низкие темпы замены теплосетей, ненадлежащее состояние теплоисточников, мест общего пользования жилфонда.

При участии Комитета госконтроля проблемные вопросы рассмотрены на заседании Гомельского облисполкома. Исправление недостатков взято на контроль.-0-