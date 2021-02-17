КГК проведет горячую линию на тему сверхнормативного строительства и капремонта в Минске

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проведет горячую линию по вопросам сверхнормативного строительства и капремонта объектов в Минске 18 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре КГК.

Жители столицы могут сообщить работникам главного управления контроля по городу Минску информацию о долгостроях - объектах жилищного, промышленного, иного строительства (реконструкции), а также о фактах затянувшегося капитального ремонта. "Каждое обращение будет проанализировано, будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством", - отметили в КГК.

Обратиться на горячую линию можно с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 328-69-40.-0-