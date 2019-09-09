КГК проводит опрос минчан о качестве услуг ЖКХ в столице

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля с помощью опроса населения проводит мониторинг целевого и эффективного использования бюджетных, внебюджетных и иных средств, направленных на содержание и капитальный ремонт жилищного фонда Минска, а также на содержание придомовых территорий многоквартирных жилых домов, сообщили БЕЛТА в КГК.
Жителям столицы предлагается ответить на 11 вопросов по этой проблематике. В том числе о качестве проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов и текущего ремонта подъездов, входных групп; о санитарном содержании придомовой территории и подъездов; о работе лифтов; о соответствии нормативам температуры воздуха и горячей воды в квартирах; о сроках и качестве исполнения заявок и др.
Интернет-опрос проводится на сайте контрольно ведомства с 9 сентября по 31 октября текущего года.-0-