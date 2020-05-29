КГК считает нецелесообразным инвестировать Br850 тыс. в расчистку русла Мухавца

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Брестской области при проверке в Кобринском районе установил экономическую нецелесообразность инвестиций в размере около Br850 тыс. в расчистку русла реки Мухавец на участке Днепровско-Бугский канал - Королевский канал. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Проект "Расчистка русла реки Мухавец на участке Днепровско-Бугский канал - Королевский канал" финансируется из районного бюджета. Он предусматривает разравнивание грунта, извлеченного при расчистке русла реки, и сплошной отвод земельных участков шириной 20 м по обоим берегам протяженностью 15,3 км с вырубкой древесно-кустарниковой растительности и леса.

В научно-исследовательской работе Брестского государственного технического университета отмечается, что формирование подпора на этом участке русла реки обусловлено в первую очередь зарегулированностью режима эксплуатации Днепровско-Бугского канала (наличием системы шлюзов). Ни снижение шероховатости дна, ни углубление реки не снизят вероятность затопления (подтопления) прилегающей территории. К слову, с 1974 года максимальный сток весеннего половодья был ниже среднего значения.

Следует отметить, что на этом участке река не является судоходной, не состоит на балансе у какого-либо предприятия.

Если проект реализовать полностью, то положительный эффект сохранился бы ненадолго. Как следствие, бюджетные средства были бы использованы нерационально. Подтверждение тому - реализованный Кобринским ПМС проект по чистке верховья реки Мухавец во время реконструкции мелиоративной системы в ОАО "Минянка" Кобринского района. Некоторые выполненные в 2019 году работы по чистке русла на этом участке уже требуется провести повторно.

Кроме того, при выборе земельных участков не были учтены рекомендации Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук по охране видов флоры (сальвиния плавающая, сиелла прямая) и фауны (зимородок, выпь, кулик-сорока), включенных в Красную книгу.

По результатам проверки предложено внести изменения в проектную документацию: исключить сплошное углубление и расчистку русла реки, ограничившись лишь расчисткой захламленных участков, ликвидацией заторов и упавших деревьев.-0-