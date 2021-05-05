КГК Витебской области активизировал работу исполкомов по сокращению долгостроев

5 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области принял меры по активизации работы по сокращению в регионе объектов сверхнормативного строительства, сообщили БЕЛТА в КГК области.

В Витебской области есть значительное число долгостроев, некоторые из них начали возводить более 10 лет назад. С 2016 по 2020 год количество таких объектов уменьшилось только наполовину. О проблеме в своих районах в КГК сообщали неравнодушные граждане. Для решения этих вопросов создали рабочую группу. "Она выработала предложения по активизации работы с долгостроями. В настоящий момент местные органы власти обеспечили обследование всех незавершенных строек, разработали предложения по сокращению их количества", - отметили в Комитете госконтроля региона.

В результате принятых мер количество долгостроев в Витебской области сократилось более чем на 50: в Новополоцке - на 11, Верхнедвинском районе - на 10, Лепельском - на 6, а также в других районах. В ближайшее время намерены ввести в эксплуатацию еще около 30 объектов. Работа по сокращению числа оставшихся долгостроев продолжается.-0-