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31 марта 2021, 19:53

КГК Витебской области отметил слабую работу по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области проверил работу местных органов власти по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Особую актуальность этот вопрос приобретает в отношении собственности обанкротившихся предприятий, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

"Как показывают контрольные мероприятия, антикризисные управляющие не особенно утруждают себя поиском покупателей, хотя их прямая обязанность заключается именно в максимальной реализации имущества предприятия-банкрота для погашения накопленных долгов как перед бюджетом, так и перед предприятиями-контрагентами. Нереализованное недвижимое имущество передается в собственность соответствующих административно-территориальных единиц, которым необходимо решать задачу по определению его балансодержателя и интегрированию в экономику региона. Количество таких объектов растет с каждым годом", - отметили в КГК Витебской области.

Так, в 2017 году в собственность государства от организаций-банкротов поступило 44 объекта, а в 2020 году их количество возросло до 126. При этом за год удалось вовлечь только 52 объекта. Во многих районах области остаются невовлеченными на протяжении длительного времени (до четырех лет) более двухсот зданий. Отдельными исполкомами не принимаются достаточные меры по сокращению количества таких объектов. "Например, в собственность Сенненского района за четыре года поступило около 30 зданий, из них сданы в аренду или используются по назначению только шесть. В календарный график по вовлечению на 2021 год не включен ни один объект. В Браславском районе в 2019 году от предприятия-банкрота в собственность района поступило свыше 16 объектов (молочно-товарные фермы, столовая, гаражи и другое). Все объекты местными органами власти решено снести, но только к 2025 году. При этом никаких мер по продаже, сдаче в аренду либо безвозмездной передаче не предпринималось. Также в собственность Ушачского района передано 56 объектов, вовлечено только 17. При этом в календарный график на этот год не включено порядка 10 объектов. Похожая ситуация наблюдается в Полоцком и Бешенковичском районах", - рассказали в ведомстве.

Комитет госконтроля области продолжит мониторить состояние дел по сокращению количества неиспользуемых объектов.-0-

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