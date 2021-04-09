КГК Витебской области проведет горячую линию по безопасности и комфортности в детсадах

9 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 14-16 апреля проведет горячую линию по вопросу безопасного и комфортного пребывания детей в детских дошкольных учреждениях, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонить можно с 10.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-70 и 8 (0212) 37-61-94.

КГК области совместно с другими контролирующими и надзорными органами провели обследование всех 348 учреждений образования Витебской области, практически в каждом нашли проблемы и недостатки. Выявлены нарушения требований пожарной безопасности, плохое освещение помещений, несоответствие внутренней отделки гигиеническим требованиям, проблемы в работе систем вентиляции и другое. По результатам мониторинга в сжатые сроки в учреждениях провели текущий ремонт, в том числе систем канализации и водоснабжения.

В настоящее время Комитет госконтроля области планирует проверить, насколько безопасно и комфортно малышам в детских дошкольных учреждениях.-0-