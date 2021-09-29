КГК Витебской области проведет горячую линию по благоустройству сельских улиц

29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 6-7 октября проведет горячую линию по вопросам содержания и благоустройства улиц сельских населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонить можно с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-64 и 8 (0212) 37-50-41.

В 2020 году КГК выявил недостатки в обслуживании и ремонте сельских улиц: своевременно не проводились сезонные осмотры и инвентаризация, у отдельных балансодержателей отсутствовали достоверные сведения об объектах улично-дорожной сети, ее вовремя не ремонтировали. По результатам мониторинга Витебскому облисполкому были внесены предложения по исправлению ситуации. При этом многие проблемы удалось решить после обращения граждан на предыдущую горячую линию, на которую поступило 31 обращение из 12 районов и Витебска. В настоящее время Комитет госконтроля анализирует эффективность принятых местными органами власти мер по улучшению состояния улиц сельских населенных пунктов Витебской области.-0-