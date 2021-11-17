КГК Витебской области проведет горячую линию по выплате зарплат в натуральной форме

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 17 ноября 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:51 В Германии новый максимум: за сутки выявили 52 826 случаев заражения коронавирусом В мире
08:47 ФОТОФАКТ: Ночь в логистическом центре провели около 1 тыс. беженцев Общество
08:44 В Брестской области набирает популярность уникальный проект #мойпутьвспорт Регионы
08:35 РЕПОРТАЖ: Один из лучших участковых страны из Витебского района 17 лет поддерживает престиж профессии Регионы
08:33 Пожилая женщина погибла при пожаре квартиры в Гродно Происшествия
08:21 Достопримечательности Каменецкого района начали обозначать QR-кодами Регионы
08:14 Автопортрет Фриды Кало продали на аукционе за рекордные $34,8 млн В мире
08:05 Коллекцию тульских самоваров представят на выставке в Гомеле Регионы
07:52 Таймс-сквер в Нью-Йорке в новогоднюю ночь откроют для привитых горожан и туристов В мире
07:39 Мастер-класс по созданию новогодних украшений пройдет в Могилевском художественном музее Регионы
07:33 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках Регионы
07:18 В Японии впервые испытали скоростной экспресс с самоуправлением Технологии
07:06 КГК Витебской области проведет горячую линию по выплате зарплат в натуральной форме Регионы
07:00 Картина дня: совещание по ситуации на границе, бустерная вакцинация и подготовка к зимнему отдыху Общество
00:50 Сборная Нидерландов вышла в финал чемпионата мира по футболу Спорт
00:36 В Париже ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч В мире
16.11.21
16.11.21 23:59 Голландцы и японцы умеют узнавать соотечественников по смеху В мире
16.11.21 23:37 Запонки с зашифрованным посланием автора бондианы Яна Флеминга уйдут с молотка В мире
16.11.21 22:59 Нетрезвый мужчина повредил чужую машину и скрылся с места происшествия Происшествия
16.11.21 22:33 В работе сервиса Google Cloud наблюдаются неполадки Технологии
16.11.21 22:05 Белорусы принимают участие в Международном юниорском лесном конкурсе Общество
16.11.21 22:00 ФОТОФАКТ: Народный мастер Республики Беларусь Валерий Минков работает в агрогородке Иваки Добрушского района Регионы
16.11.21 21:56 Белорусские футболисты победили иорданцев в последнем матче сезона Спорт
16.11.21 21:50 В Минске возбудили уголовные дела за оскорбление и распространение личных данных прокурора Происшествия
16.11.21 21:43 Постпред РФ при ЕС: происходящее на границе с Беларусью не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу Общество
16.11.21 21:41 ФОТОФАКТ: Беженцы в стихийном лагере готовятся к ночи Общество
16.11.21 21:33 Будущий врач представит Гомельскую область на республиканском этапе "Студента года" Общество
16.11.21 21:28 ФОТОФАКТ: Медики дежурят на территории логистического центра, где ночуют беженцы Общество
16.11.21 21:25 Рунец: ситуацию с беженцами на границе можно разрешить только с помощью диалога Общество
16.11.21 21:02 Макей и Боррель вновь созвонились по ситуации на границе Политика
Все новости
Все новости
Регионы
17 ноября 2021, 07:06

КГК Витебской области проведет горячую линию по выплате зарплат в натуральной форме

Фото из архива
Фото из архива

17 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 23-24 ноября проведет горячую линию о фактах выплаты заработной платы работникам сельскохозяйственных организаций в натуральной форме, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонить можно будет с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8(0212) 37-61-52 и 8(0212) 37-61-65. Кроме того, до 25 ноября по электронной почте kgkvitebsk@mail.belpak.by (с пометкой "Предложение, натуральная оплата") можно написать о фактах выплаты заработной платы в натуральной форме и других вопросах по теме.

Ведомство за январь - сентябрь текущего года в 9 из 17 изученных сельхозорганизаций выявило случаи оплаты труда работников продукцией вместо денег. После проверок к административной ответственности Комитет госконтроля привлек 9 должностных лиц на Br800, Витебское областное управление Департамента инспекции труда - 54 юридических лица на Br15,8 тыс. и 83 физлица оштрафованы на Br9,4 тыс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область
Новости рубрики Регионы
В Брестской области набирает популярность уникальный проект #мойпутьвспорт
РЕПОРТАЖ: Один из лучших участковых страны из Витебского района 17 лет поддерживает престиж профессии
Фото из архива Достопримечательности Каменецкого района начали обозначать QR-кодами
Фото из социальных сетей Коллекцию тульских самоваров представят на выставке в Гомеле
Фото из архива Мастер-класс по созданию новогодних украшений пройдет в Могилевском художественном музее
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках
Главное
Лукашенко о ситуации на границе: главное - защитить свою страну и народ, не допустить столкновений
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Лукашенко поручил организовать ночлег для беженцев - женщин и детей
Кочанова встретилась с членами Президиума Молодежного парламента
Топ-новости
Картина дня: совещание по ситуации на границе, бустерная вакцинация и подготовка к зимнему отдыху
Лукашенко: все хотят развязки истории с беженцами, только не наша беглая оппозиция
Лукашенко: ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси с ЕС
ФОТОФАКТ: Ночь в логистическом центре провели около 1 тыс. беженцев
"Что следующее - гуманитарный артиллерийский обстрел?" МИД Беларуси прокомментировал провокации польских силовиков
Кубраков: органы внутренних дел обеспечивают охрану порядка в Минске и приграничных городах
ГПК направил запрос польской стороне с требованием разъяснений о применении спецсредств на границе
Беженцы обустраиваются в логистическом центре на границе и говорят: "I love you, Belarus"
"Зрелище не для слабонервных". Председатель Госпогранкомитета об условиях жизни беженцев на границе
Белорусские медики оказывают помощь пострадавшим от слезоточивого газа и водометов беженцам и журналистам
Эксперты о разговоре Лукашенко и Меркель: диалог важен для помощи замерзающим людям на границе
Минздрав разъяснил порядок проведения повторной вакцинации против COVID-19
Кочанова: Беларусь продолжит оказание гуманитарной помощи беженцам на границе с Польшей
Участники белорусской экспозиции на выставках в Дубае подписали 11 экспортных соглашений
Как безопасно оформить подписку на газеты и журналы на I полугодие 2022 года в условиях COVID-19
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.