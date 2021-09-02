КГК Витебской области проведет горячую линию по закупке у жителей сельхозпродукции, ягод и грибов

2 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области с 6 по 9 сентября проведет горячую линию с жителями региона. Во время звонков можно рассказать о проблемах при сдаче специализированным организациям излишков сельхозпродукции и ягод, а также внести предложения по улучшению ситуации и совершенствованию данной работы, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Обращения будут принимать с 9.00 до 13.00 по телефонам 8(0212) 37-54-53, 8(0212) 37-61-78, 8(0216) 51-09-22 (Орша), 8(0214) 42-41-46 (Полоцк).

За 10 месяцев прошлого года потребкооперация области приобрела у населения сельхозпродукции собственного производства на Br18,7 млн, что на 10% больше, чем за январь - октябрь 2019 года. Объемы заготовки дикорастущей продукции увеличили более чем в два раза. Вместе с тем в КГК области отметили, что закупочные цены на некоторую продукцию (лук, капуста, свекла, ягоды) снижаются и не создают у людей заинтересованности в продаже ее потребкооперации. В итоге товар реализуется на сторону, в том числе в непредназначенных для этого местах.

"Во время изучения вопроса в текущем году выявлено, что в отдельных объектах потребкооперации подготовительная работа по приему у сдатчиков излишков сельхозпродукции и ее размещению не налажена должным образом. К примеру, в магазинах облпотребсоюза в Толочинском и Сенненском районах отсутствовали весы, тара, не были определены места хранения. Продавцы не имели навыков для оценки качества принимаемой продукции. На информационных стендах магазинов отсутствовали закупочные цены на овощи, из дикорастущей - были только на грибы и чернику", - добавили в ведомстве.-0-