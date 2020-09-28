КГК Витебской области проведет горячую линию по зарплате

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 1-2 октября проведет горячую линию с жителями региона, на которую можно будет обратиться по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в КГК области.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефонам: 8 (0212) 37-61-91, 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-61-53.

В ведомстве добавили, что поступающие звонки с жалобами людей рассматриваются совместно с местными органами власти. Это позволяет более оперативно и качественно решить проблему, а также выявить организации, допустившие несвоевременные расчеты по зарплате и скрывшие такие факты.-0-