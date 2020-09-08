КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам развития инфраструктуры новостроек

8 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области проведет сегодня горячую линию с жителями региона для изучения проблем, касающихся наличия и качества минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры при заселении в дома-новостройки, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Обращения будут приниматься с 09.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 8 (0212) 37-50-41, 8 (0212) 37-61-64.

Наиболее актуальные вопросы по данной теме, как правило, касаются наличия подъездных путей и дорожных развязок, автомобильных стоянок, оборудованных детских и спортивных площадок.

"Главой государства еще в 2006 году было поручено Совету Министров совместно с облисполкомами обеспечивать опережающее строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районах жилищного строительства. Аналогичное поручение содержится в Директиве №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли". Вместе с тем в предыдущие годы Комитетом госконтроля выявлялись проблемы при строительстве инфраструктуры в районах жилищного строительства, связанные с вводом в эксплуатацию новостроек без наличия минимальной инфраструктуры, недостаточным финансированием строительства объектов и т.д.", - подчеркнули специалисты.

Проведение прямой линии позволит провести повторный анализ ситуации, а также определить, насколько своевременно реагируют застройщики и исполнительные органы власти при обращении граждан по данным вопросам.-0-