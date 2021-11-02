КГК Витебской области выявил многочисленные нарушения в крупной торговой сети

2 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Витебской области принял меры по пресечению нарушений законодательства в одной из крупных торговых сетей, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Ведомство во взаимодействии с региональными подразделениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Государственного комитета по стандартизации в мае - июле проверило сеть розничных объектов торговой сети. Обществом открыто 40 объектов общепита и 28 магазинов и торговых центров в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и некоторых районных центрах. "По результатам контроля выявлены нарушения правил продажи товаров, факты реализации продукции, не отвечающей национальным стандартам по качеству и безопасности, необеспечение маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, превышение установленных предельных торговых надбавок, несоблюдение санитарных норм. Отмечена недостаточная работа по продвижению отечественной продукции. Например, в 2020 году доля реализации обществом крупы составила 49,8%, макаронных изделий - 45,5%, свежих овощей - 70,9%, алкогольных напитков - 81,4%, пива - 75,5%, безалкогольных напитков - 81,8%, что ниже определенного доктриной национальной продовольственной безопасности уровня не менее 85%. В отдельных (не только межсезонных) периодах отмечена крайне низкая доля реализации отечественной плодоовощной продукции", - рассказали в КГК области. По некоторым товарам количество иностранной продукции преобладало над отечественной в 1,5-7 раз.

При размещении товаров на торговых полках не отдавалось предпочтение отечественной продукции. В каждом из 15 проверенных объектов выявлены многочисленные случаи нарушений условий хранения товаров, содержания помещений, оборудования и инвентаря. В торговых объектах Полоцка зафиксированы факты реализации пищевой и непродовольственной продукции с истекшими сроками годности.

"Выявлены нарушения законодательства о ценах: с превышением торговых надбавок продавались крупы, сливочное масло, куриные яйца, фрукты и овощи, овсяные хлопья, тушки цыпленка. Из-за несоблюдения требований к показателям безопасности и другим характеристикам реализуемой продукции запрещена продажа более 30 видов товаров - соевых соусов, печенья, сухофруктов, рыбы сушеной, детских игрушек и обогревателей. По результатам проверок собственник оперативно принял меры по устранению нарушений, в том числе по снижению цен на продукцию с завышенными надбавками. К административной ответственности привлечено само общество и 21 его работник, к дисциплинарной - 41 человек", - добавили в Комитете госконтроля региона.-0-