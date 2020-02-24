КГК Витебской области выявил нарушения в начислении зарплаты бюджетникам

24 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области выявил факты нарушений в начислении заработных плат работникам бюджетной сферы. Об этом сообщил журналистам перед заседанием коллегии начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК региона Александр Каминский, передает корреспондент БЕЛТА.

С 1 января в Беларуси установлен новый порядок оплаты труда. Госконтроль провел мониторинг соблюдения законодательства по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях. "Мы организовали и горячую линию. Вопросы в основном касались того, что не была проведена разъяснительная работа, люди не знали, как производятся начисления в новых условиях. После общения с жителями проблемные вопросы были сняты", - сказал Александр Каминский.

Тем не менее, в некоторых организациях Витебской области нашли факты недоплаты положенных работникам денег. В Миорском районе 42 педагогам необоснованно занизили зарплаты за январь - общая сумма составила более Br2 тыс. Недополученные деньги им возвращены.

На коллеги также рассмотрели вопросы комфортного и безопасного пребывания детей в школах. В учебных заведениях Витебской области выявили нарушения в части состояния зданий, несоблюдения в отдельных случаях правил противопожарной безопасности, санитарных норм. Были и факты бесхозяйственности. "По результатам контрольных мероприятий исполкомы области разработали планы по устранению нарушений и недостатков. Определены первоочередные объекты для ремонта", - добавил Александр Каминский.-0-