КГК Витебской области выявил резервы для сокращения расходов госорганизаций

14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области проверил, как обстоят дела с оптимизацией деятельности государственных организаций и тех, где есть доля госучастия, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Для повышения эффективности работы предприятия существует достаточное количество механизмов: от совершенствования системы управления, исключения дублирующих функций до проведения анализа наиболее емких статей затрат для выявления резервов экономии средств. "Для изучения данного вопроса КГК Витебской области проанализировал деятельность отдельных государственных предприятий с целью возможной оптимизации их деятельности. В результате выявлены значительные резервы для сокращения расходов, в том числе за счет оптимизации деятельности административно-хозяйственного персонала. Во время анализа эффективности работы организаций, значительная часть доходов которых формируется за счет сдачи в аренду госимущества в Витебске, Орше, Чашниках и Новополоцке, установлены резервы для сокращения их расходов на охрану зданий и сооружений", - отметили в ведомстве.

КГК региона предложил рассмотреть возможность оптимизации таких затрат. В результате сокращение расходов ряда предприятий к концу года составит порядка Br67,5 тыс. Контрольные мероприятия по данному вопросу продолжаются.-0-