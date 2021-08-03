КГК выявил множественные нарушения в работе предприятия "Брестжилстрой"

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля выявил множественные нарушения в работе КУП "Брестжилстрой", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Комитет государственного контроля Брестской области проверил крупнейшее строительное многопрофильное предприятие региона - КУП "Брестжилстрой". Оно специализируется на проектировании, производстве конструкций и возведении крупнопанельных жилых домов. В возводимых в регионе многоквартирных домах его доля превышает 60%, из них более 90% - для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Результаты проверки ведомства свидетельствуют об отсутствии эффективного контроля за деятельностью предприятия как со стороны его руководства, так и комитета по архитектуре и строительству облисполкома.

Так, в условиях дефицита оборотных средств предприятие привлекало кредитные ресурсы, оплачивая высокие проценты за пользование ими. В 2019 и 2020 годах - по Br1,6 млн. При этом предоставлялись беспроцентные займы частной структуре. Один из них - на сумму Br320 тыс.- не был своевременно возвращен.

Установлены нарушения законодательства при формировании цен на стройматериалы, изделия, конструкции, которые используются при строительстве жилья. Выявлены факты их приобретения у посредников, которые применяли оптовые надбавки, превышающие установленный предельный размер до 7 раз. Также обнаружены недостатки при распоряжении государственным имуществом.

Среди организаций коммунальной формы собственности КУП "Брестжилстрой" является основным экспортером строительных услуг. При этом выполнение предприятием работ в Калининграде убыточно.

В ходе проверки предприятием доначислено и уплачено в бюджет Br1,2 млн налоговых и иных обязательных платежей. К дисциплинарной ответственности привлечены более 70 человек.

Материалы проверки рассмотрены на коллегии Комитета госконтроля Брестской области. Особое внимание уделено определению резервов по снижению затрат. Речь идет о замене применяемых материалов, оптимизации закладных элементов и другом. Выработаны предложения, направленные на повышение эффективности деятельности предприятия.-0-