КГК выявил нарушения бюджетного законодательства в работе Витебского райисполкома

9 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Результаты проверки Витебского райисполкома рассмотрены коллегией Комитета госконтроля Витебской области. Такая информация размещена на сайте Комитета госконтроля Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Комитет госконтроля Витебской области завершил проверку Витебского районного исполнительного комитета. Ее результаты рассмотрены на коллегии областного КГК. Установлено, что отдельные организации Витебского района не обеспечивали экономное расходование бюджетных средств, допускали нарушения бюджетного законодательства. К примеру, при невыполнении обязательных условий по объемам производства сельхозпродукции незаконно была оказана государственная поддержка фермерскому хозяйству на сумму более Br30 тыс.

По требованию областного КГК предотвращена закупка за счет бюджета для спортивного учреждения района дорогостоящего снегохода. При этом учреждение не имеет в структуре отделения по зимним видам спорта и соответствующего штата. На эти цели планировалось потратить Br16 тыс.

Витебский райисполком не обеспечил открытость информации о планируемых объектах капитального ремонта. В СМИ и интернет-сайте райисполкома не размещались перспективная программа и текущие графики капитального ремонта, а информация о наличии свободных земельных участков была неполной.

Проверка показала, что на протяжении последних 2 лет сокращаются площади сельскохозяйственных земель района, в том числе вследствие зарастания их древесно-кустарниковой растительностью. Требуется принятие дополнительных мер со стороны местных органов управления по обеспечению эффективного использования земельных ресурсов.

Коллегией указано также на недостатки в работе по вовлечению в хозяйственный оборот (сносу) неиспользуемого и неэффективно используемого госимущества Витебского района, госрегистрации объектов. Даны поручения по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем. Исполнение поручений взято на контроль. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.-0-