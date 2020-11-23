КГК выявил нарушения на потребительском рынке Витебской области

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23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства Комитета государственного контроля Витебской области обеспечена системная работа местной власти по контролю за ситуацией на потребительском рынке, сообщили БЕЛТА в КГК региона. Как правило, цены растут по объективным причинам: увеличение затрат поставщиков и производителей из-за роста валютных курсов, изменение ассортимента продукции, отмена акций. Однако КГК области отмечает и необоснованное повышение цен на пользующиеся спросом товары. Учитывая, что местные органы власти не выявляли подобные нарушения, госконтролеры организовали совместные мероприятия. Недавно со специалистами Витебского облисполкома, Глубокского, Полоцкого и Шарковщинского райисполкомов было изучено положение дел в четырех магазинах. Так, в Шарковщине при формировании розничных цен завысили (от 11,5% до 14,9%) торговые надбавки на гречневую и манную крупы, муку. Ряд предусмотренных ассортиментным перечнем отечественных товаров отсутствовал в одном из магазинов Глубокого. Нарушения правил торговли отметил Полоцкий межрайкомитет при обследовании магазина в сельской местности: там продавались товары с истекшими до 269 дней сроками годности, на некоторую продукцию была недостоверная цена. Также для взвешивания применялись не поверенные весы, отдельные товары хранились на полу, не выдерживался ассортиментный перечень. "Самостоятельно специалисты исполкомов обследовали 47 торговых объектов на территории 18 районов области, а также Витебска и Новополоцка. Превышение предельных торговых надбавок от 5% до 10% выявлено в одном магазине в Новополоцке на три наименования социально значимых товаров, несоблюдение ассортиментного перечня - в 14, нарушения правил продажи - в девяти, санитарных требований - в трех", - добавили в КГК региона. По всем фактам приняты меры.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!