КГК выявил нарушения в Могилевской областной клинической больнице

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25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитетом госконтроля Могилевской области выявлены нарушения в областной клинической больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.Комитетом госконтроля Могилевской области во время проверки Могилевской областной клинической больницы выявлены незаконное получение и использование бюджетных средств на общую сумму свыше Br250 тыс. при исчислении заработной платы.Контролерами также выявлены неединичные нарушения при планировании бюджетных средств, осуществлении государственных закупок, составлении статистической и бухгалтерской отчетности, рассмотрении обращений граждан. В настоящее время КГК рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.-0-