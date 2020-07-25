Класс робототехники откроется для школьников в Гомельском госуниверситете

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Класс робототехники Гомельского технопарка откроется 29 июля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Заниматься робототехникой в новом классе смогут ребята в возрасте от 10 до 15 лет. Функционировать он будет на факультете физики и информационных технологий.

"Занятия по робототехнике будут проводить преподаватели факультета, они прошли стажировку в Санкт-Петербурге. Учебная программа, которую будут применять педагоги, используется в более чем 70 школьных учреждениях России и Финляндии", - отметили в вузе.

Школьников ожидают занятия по основам программирования на языке Scratch, программированию электронных устройств и виртуального умного дома на основе технологий RobboScratch и Arduino Wiring, мобильной робототехнике, схемотехнике, а также 3D-моделированию и печати.

Сейчас идет набор детей в группы, в каждой из них будут заниматься по 10 человек. Среди основных требований - желание получать новые знания, пробовать, создавать что-то новое.-0-