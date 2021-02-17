Клуб "Деловая среда" объединит начинающих предпринимателей в Барановичах

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский горисполком совместно с местным бизнес-инкубатором организуют клуб "Деловая среда" для начинающих предпринимателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском исполнительном комитете.

Участников клуба обучат основам предпринимательской деятельности и помогут сделать первые шаги для открытия своего дела. "Наша цель - поддержка предпринимательской инициативы среди молодежи. Обсудили эту идею с представителями барановичского бизнес-инкубатора, пришли к общему знаменателю. Сейчас идет этап регистрации", - рассказали в горисполкоме. Организаторы уже получили первые заявки на участие.

К "Деловой среде" предлагают присоединиться молодым людям старше 18 лет. На первом этапе планируется одобрить заявки 15 человек. Для них проведут тренинги по эффективной работе в команде, научат создавать бизнес-план, помогут развить полезные в предпринимательстве навыки. Участников определят в три группы. В течение трех месяцев им предложат разработать совместный бизнес-проект.

Занятия будут проводить специалисты Барановичского горисполкома и представители бизнес-инкубатора. Планируется приглашать на встречи предпринимателей, которые поделятся своим опытом работы. Также прорабатываются возможности для посещения предприятий города.

Первая встреча клуба намечена на 25 февраля.-0-