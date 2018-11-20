"Клуб деловых женщин" в Бресте реализует проект по ресоциализации осужденных

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Клуб деловых женщин" в Бресте завершает реализацию проекта "Обучение женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении открытого типа №1, для успешной ресоциализации", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель ОО Лариса Истомова.

Заявка клуба прошла конкурсный отбор проекта "Развитие образования взрослых в Беларуси", который реализуется при поддержке представительства общества Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. и содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Партнерами проекта выступили Брестский горисполком, УДИН МВД по Брестской области, исправительное учреждение открытого типа №1.

"При подготовке проектной заявки мы взаимодействовали с заинтересованными госорганизациями, изучали потребности целевой группы. На основании этого разработана комплексная программа неформального образования в системе исполнения наказания. Цель нашего мини-проекта - помочь осужденным женщинам адаптироваться к условиям во время отбывания наказания и подготовить их к успешной ресоциализации после освобождения", - пояснила Лариса Истомова.

Практическим результатом проекта стало обустройство пищеблока и повышение кулинарной культуры женщин. За счет собственных средств исправительного учреждения сделан ремонт кухни. "Клуб деловых женщин" закупил новую мебель, газовые плиты, микроволновую печь, блендер, посуду. Помещение оборудовали индивидуальными металлическими шкафами. На мастер-классах женщин обучали искусству приготовления недорогой и здоровой пищи.

"Подготовили 10 волонтеров из числа осужденных женщин, которые затем сами проводили тренинги для остальных. Ходили с ними в магазины, на рынок, делали закупки, учили их готовить бюджетные блюда. Мы смогли составить меню, где средняя себестоимость полноценного обеда не превышала Br1,2", - отметила собеседница.

Женщины приобрели и другие навыки. В частности, они прошли курс по обучению эффективному поиску работы и самопрезентации, смогли повысить финансовую грамотность, научились управлять собой на психологических тренингах. Кроме того, каждая участница программы получила специально разработанное пособие "Дорожная карта после освобождения", в котором на основе нормативно-правовых актов собрана информация о правах и обязанностях бывших осужденных.-0-