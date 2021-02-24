Клуб молодых промышленников открылся в Гомельской области

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Клуб "Молодые промышленники Гомельщины" начал работать сегодня в юго-восточном регионе. На совместном заседании Советов областного Союза нанимателей и клуба обсудили программу обучения, основные направления подготовки, партнерство, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель областного Союза нанимателей, директор ОАО "Гомельский химический завод" Дмитрий Черняков напомнил, что инициативу о создании клуба озвучили на диалоговых площадках осенью прошлого года. Идею поддержал председатель облисполкома Геннадий Соловей.

"Клуб объединяет специалистов промышленных предприятий региона. Мы отобрали 12 представителей восьми предприятий. Они прошли собеседование, тестирование. Эти люди по своим профессионально-деловым, моральным качествам способны в будущем занять лидирующие и руководящие позиции как на своем, так и на другом промышленном предприятии, крупном, среднем. Основной фокус в работе клуба направлен на подготовку талантливого кадрового резерва", - рассказал Дмитрий Черняков.

Программа обучения рассчитана на год. Подготовка будет идти по разным направлениям. Организаторы выделили четыре тематических блока. Это "Профессиональное управление командой", "Финансовый менеджмент", "Эффективность управления персоналом", "Основы организации и ведения управленческого, бухгалтерского, налогового учета, охраны труда и трудового законодательства". Занятия будут проходить очно и заочно.

В числе тех, кто будет постигать аспекты управленческой деятельности, два представителя ОАО "СветлогорскХимволокно". Один из них - главный инженер завода, исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора Денис Науменков. "Участие в клубе дает молодым руководителям возможность быстро получить передовые знания. За один год мы получим достаточно большой объем и практического опыта, и теории", - поделился он.

Есть в клубе и представитель Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Как отметил заместитель гендиректора по идеологической работе, персоналу и социальному развитию предприятия Геннадий Тетерук, на МНПЗ большое внимание уделяют повышению квалификации специалистов. "У нас есть отдел подготовки кадров. В то же время необходимо изучать и опыт других предприятий, получать знания извне. Время идет, многое меняется, появляются новые вызовы. Считаю, что клуб даст свои положительные результаты", - сказал он.

По словам начальника отдела главного управления организационно-кадровой работы Гомельского облисполкома Сергея Горбача, клуб молодых промышленников позволит готовить в регионе новую смену руководителей предприятий.-0-