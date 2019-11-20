Книгу о Брестской области издадут к 80-летию региона

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область готовится 6 декабря торжественно отметить 80-летие, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Татьяна Гагакова.

В преддверии юбилея юго-западного региона свет увидит книга "Брестчина: край древний, край молодой". Красочно проиллюстрированное издание насчитывает 208 страниц, в которых отражена история и современность Брестской области, ее достижения в экономике, социальной сфере, культурное наследие. Будет представлена информация о городах областного подчинения - Бресте, Барановичах и Пинске - и каждом из 16 районов, их отличительных особенностях.

"Книга будет опубликована тиражом 1,5 тыс. экземпляров. В первую очередь будем презентовать ее на мероприятиях за рубежом. Наиболее значимые моменты в издании переведены на английский язык", - отметила Татьяна Гагакова.

Книгу презентуют публике 6 декабря во время торжественного мероприятия к 80-летию области, которое состоится в стенах Брестского академического театра драмы. Еще одним знаковым событием станет церемония чествования обладателей звания "Почетный гражданин Брестской области". Участниками праздника будут делегации районов, в состав которых войдут заслуженные люди, ветераны труда, молодежь. Отправлены приглашения в регионы, с которыми Брестская область тесно сотрудничает. В частности, ожидается приезд партнеров из России, Украины, Польши, Казахстана, Китая.

Брестская область образована 4 декабря 1939 года. На ее территории расположены 20 городов, 9 поселков городского типа, около 2,2 тыс. сельских населенных пунктов. В регионе проживают около 1,4 млн человек.-0-