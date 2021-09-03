Кобринский лесхоз запустил пеллетный завод

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском опытном лесхозе сегодня открыли завод по выпуску топливных гранул, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пеллетный завод построили на производственном участке в Дивине. Там в цеху деревообработки ежемесячно перерабатывают около 4,5 тыс. куб.м круглого леса. Из этого объема образуется около 500 куб.м опилок и почти 600 куб.м щепы. Раньше лесхоз их продавал аграриям и ЖКХ, теперь древесные отходы вовлекут во вторичный оборот и получится замкнутый цикл производства.

На создание пеллетного производства направили Br4,5 млн. Из инновационного фонда Министерства лесного хозяйства привлечено Br900 тыс., остальные деньги вложил лесхоз. Кобринчане намерены по максимуму использовать собственное сырье, поэтому и построили завод небольшой мощности. В час там смогут выпускать до 1,5 т топливных гранул.

Кстати, на этом производственном участке продолжат модернизацию. Планируется реконструировать и расширить сушильный комплекс. В перспективе есть задумка установить там и линию сортировки древесины.

В Брестской области заработал третий пеллетный завод. Первопроходцем стал Пружанский лесхоз, который запустил производство в прошлом году. В этом году ввели в эксплуатацию заводы в Ганцевичском и Кобринском районах.

"Создается пеллетное производство в Барановичском лесхозе. Оборудование уже поступает. В следующем году мы его уже введем в эксплуатацию. На этом в Брестской области больше не планируем пеллетные производства. Будем совершенствовать и углублять переработку, улучшать качество продукции", - сказал генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов.-0-