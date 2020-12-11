Кобринский опытный лесхоз закупил для разведения 25 благородных оленей

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский опытный лесхоз закупил и выпустил в вольер для передержки 25 благородных оленей, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный охотовед Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Игорь Артющик.

Прошлой зимой Кобринский лесхоз заселил в вольер первую партию из 37 оленей. Летом их выпустили в лесные угодья. В этот раз охотничье хозяйство приобрело в Витебской области 25 оленей - самцов, самок и сеголеток. Некоторое время звери побудут на передержке, затем их тоже выпустят на волю.

Закупают копытных по государственной программе "Белорусский лес". В этом году от Брестской области конкурс выиграли Кобринский опытный и Телеханский лесхозы, а также Брестская и Пинская районные структуры Белорусского общества охотников и рыболовов.

Игорь Артющик отметил, что в Брестской области численность оленей увеличивается. По данным учета, в начале 2019 года их было около 6,5 тыс. В январе 2020-го уже насчитывалось более 7,1 тыс. особей. "У нас довольно много угодий для оленей. Это аборигенный вид. Чтобы расширить ареал обитания, проводим их закупку и расселение. Это позволит обогатить фауну и улучшить состояние охотничьих хозяйств, - отметил главный охотовед ГПЛХО. - Программой занимаемся всего несколько лет, но уже видим хорошие результаты этой работы".-0-