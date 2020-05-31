Кочанова посетила Минский онкодиспансер

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Минский городской клинический онкологический диспансер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Квалифицированную медицинскую помощь должны получать люди с любыми заболеваниями. Конечно, сейчас у всех на слуху COVID-19, но мы не можем зацикливаться только на одной болезни. В Минске те отделения, которые были перепрофилированы для лечения больных COVID-19, сейчас возвращаются к работе в нормальном режиме, к выполнению своих функциональных обязанностей. Сегодня я здесь, чтобы проверить, как выполняется это поручение Президента и насколько диспансер готов к приему пациентов", - отметила во время посещения Наталья Кочанова.

В Минском городском клиническом онкологическом диспансере для больных COVID-19 были перепрофилированы два отделения. 4-й хирургический корпус диспансера с 22 мая прекратил свою деятельность как инфекционный. Здесь уже оперируют онкологических пациентов. Радиологический корпус должен возобновить работу с 1 июня. "Онкология - одно из серьезнейших заболеваний. Больные нуждаются в помощи, и откладывать ее оказание нельзя, - подчеркнула председатель Совета Республики. - В диспансер приезжают люди из разных регионов нашей страны. Перед медработниками стоит очень важная задача".

Коллектив диспансера начал работать с пациентами, инфицированными COVID-19, с 31 марта. В течение нескольких недель принимал контакты первого уровня. Затем после небольшого перерыва стали поступать пациенты с пневмониями. На время работы диспансера как инфекционного пациенты онкологического профиля были перенаправлены в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.-0-