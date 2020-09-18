Кочанова провела совещание с руководителями учреждений здравоохранения Минска

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная рабочая встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с руководителями учреждений здравоохранения Минска состоялась сегодня в БелМАПО, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании Наталья Кочанова отметила, что Минск активно готовится к началу эпидемического сезона, и сегодня стоит задача проанализировать, все ли готово в больницах, поликлиниках и тех РНПЦ, которые находятся на территории столицы.

"Обычно мы проводим такие совещания в режиме видеоконференции. Уже начиная с апреля мы очень эффективно с вами работали, достигнув определенных результатов в борьбе с COVID-19", - сказала Наталья Кочанова.

С учетом начала эпидсезона сегодня было решено провести совещание в офлайн-режиме. "В силу сезонности люди начинают болеть разными инфекционными заболеваниями. В том числе мы видим, что есть определенный рост по COVID-19. Сегодня нам необходимо обсудить сложившуюся ситуацию по заболеваемости COVID-19 в Минске, а также организационные вопросы, касающиеся системы здравоохранения столицы", - отметила председатель Совета Республики.

Как добавили в пресс-службе Минздрава, на сегодняшний день в организациях здравоохранения страны имеется в наличии 6 млн медицинских масок, 1,1 млн респираторов, 542,8 тыс. костюмов для персонала, 92,3 тыс. противочумных костюмов, 15,8 млн пар перчаток, 206,6 тыс. защитных очков. Созданный запас средств индивидуальной защиты позволяет обеспечить непрерывный режим работы организаций здравоохранения в течение более 30 дней. Такие же объемы средств защиты планируется иметь в наличии на протяжении всего эпидсезона.

В системах "Фармация" и "Белмедтехника" созданы дополнительные запасы масок - 27,5 млн для удовлетворения возможного увеличения спроса на данную продукцию у населения и организаций здравоохранения. Организации здравоохранения обеспечены дыхательной аппаратурой в полном объеме.-0-