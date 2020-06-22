Кочанова: встречи с людьми помогают лучше узнать, чем живут регионы

22 июня, Лида /Корр. БЕЛТА/. Личные встречи с людьми помогают лучше узнать, чем живут регионы. Такое мнение сегодня во время посещения лидского ОАО "Лакокраска" выразила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча с коллективом предприятия прошла в форме открытого и доверительного разговора. Спектр вопросов широкий: ценовая политика, развитие региона и в целом отраслей экономики, в том числе энергетики. Актуально это направление для Гродненской области тем, что именно на ее территории возводится Белорусская АЭС. Также Наталью Кочанову интересовало, как складывается экономика предприятия, какую зарплату получают люди, что волнует работников "Лакокраски" и в целом жителей Лидского района. Еще одной темой разговора стало возможное расширение полномочий местных властей.

"Совет Республики - орган территориального представительства. Поэтому мы должны знать, чем живут регионы. Рассматривая законопроекты, мы должны понимать, что они идут прежде всего от жизни и смогут дать эффект в развитии предприятий, регионов и страны в целом. Поэтому сложно переоценить важность таких встреч. Они помогают узнать, что волнует людей, какая складывается ситуация на их предприятии, в том населенном пункте, где они живут", - отметила Наталья Кочанова. В частности, во время встречи прозвучало несколько предложений о развитии Лиды как туристического центра, также вопросы касались транспортной и дорожной инфраструктур города.

"Предприятие было выбрано не случайно. ОАО "Лакокраска" - один из брендов Лиды. Его продукция всегда пользовалась спросом, она конкурентоспособна на мировых рынках. Важно было увидеть, как предприятие работает в нынешних непростых условиях", - рассказала Наталья Кочанова. Она подчеркнула, что в центре внимания и вопросы производства и сбыта, и, конечно, роста заработной платы работников.

ОАО "Лакокраска" выпускает более 240 наименований продукции для всех отраслей, в том числе фталевый ангидрид, растворители, клеи, тосол, а также различные виды лакокрасочных материалов для металла, дерева, бетона.

Доля экспортных продаж в общем объеме реализованной продукции в денежном выражении составляет около 77%. В 2019 году возросли продажи на рынки России (почти на 19%), а также стран Евросоюза (более чем на 63%).

К слову, почти половина экспортных поставок приходится на фталевый ангидрид. В 2018 году был реализован проект технического перевооружения соответствующего производства, что позволило увеличить мощности от 27 до 54 тыс. т в год. Продукция конкурентоспособна на мировом рынке, емкость которого постоянно увеличивается. Сейчас она поставляется более чем в 30 стран, в том числе Индию, Бразилию, ОАЭ, Египет, Германию, Италию.-0-

Фото Леонида Щеглова