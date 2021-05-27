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27 мая 2021, 17:19

Кочанова встретилась с председателями Брестского областного и районных советов депутатов

Во время встречи
Во время встречи

27 мая, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова сегодня в Лунинце встретилась с руководителями Брестского областного и районных советов депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова подчеркнула: депутаты как никто знают, чем живет район и что волнует людей даже в самых отдаленных деревнях.

"Работа с населением сейчас выходит на первый план. От каждого из нас многое зависит. Речь идет о встречах с людьми: приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, общественные приемные, чтобы человек в любой момент мог прийти и высказать свое мнение или пожелание. Это очень важно. Особенно в Год народного единства нужно сделать все возможное, чтобы между людьми не было недопонимания", - сказала спикер.

Она добавила: связь между Советом Республики и местными советами должна быть тесной и эффективной. Если люди озвучивают какую-то проблему, которую нельзя решить в регионе, через сенаторов можно делегировать решение вопроса на республиканский уровень. В частности, парламентарии будут работать над законом об обращениях граждан, от депутатов местных уровней тоже ждут предложений.

Во время беседы Наталья Кочанова поинтересовалась мнением о работе сельских советов. Депутаты Брестской области отметили, что назрел вопрос некоторых преобразований, например касающихся полномочий, численности, распоряжения финансами. "Сельсовет должен управлять своим бюджетом, определять приоритеты. Допустим, нужно направить деньги на содержание дорог, благоустройство или другие нужды", - считает председатель Столинского райсовета депутатов Александр Ярошевич. Также он высказался насчет института старост деревень: на его взгляд, труд этих людей требует большего поощрения.

Председатель Пружанского райсовета Николай Кудравец заострил внимание на благоустройстве в сельской местности. "Наводить порядок нужно постоянно. От коллег поступило предложение: при рассмотрении штата сельсоветов изучить вопрос введения ставки рабочего, который будет заниматься благоустройством. Работа для него есть круглый год. Тогда было бы проще организовать работу по наведению порядка на земле", - отметил он.

По словам Натальи Кочановой, диалог с депутатами получился конструктивным. "Проводим такие мероприятия постоянно, чтобы владеть ситуацией на местах. Разговор был интересен и для меня, и для моих коллег. Мы обменялись информацией и мнениями. Были озвучены вопросы, которые нужно решать всем вместе, в том числе Совету Республики", - сказала спикер.

Во второй половине дня председатель Совета Республики посетила частное предприятие "Виктория", на котором производят металлическую посуду, и пообщалась с коллективом. "Меня поразили культура производства. Достойная заработная плата и достойные условия труда созданы для людей. Можно сказать только слова признательности и благодарности руководителям этого предприятия, потому что выпускается качественная импортозамещающая продукция. Она не только поставляется в торговые сети Беларуси, но и экспортируется", - резюмировала Наталья Кочанова.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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