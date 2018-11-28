Кохановский льнозавод признан банкротом и будет ликвидирован

28 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал банкротом ОАО "Кохановский льнозавод" (Толочинский район) и открыл в отношении должника ликвидационное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Для проведения ликвидации установлен срок 12 месяцев. За этот период антикризисному управляющему предстоит принять меры по реализации имущества должника для максимального удовлетворения требований кредиторов. Сумма задолженности льнозавода составляет около Br4 млн, в том числе почти Br30,5 тыс. приходится на долги по оплате труда работников и выплаты в Фонд соцзащиты и Белгосстрах. Стоимость имущества должника согласно бухгалтерскому балансу не превышает Br2 млн.

В связи с ликвидацией Кохановского льнозавода в Толочинском районе не прекратят выращивать лен, подчеркнули в управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. На землях площадью около тысячи га, которые ранее возделывало предприятие из Коханово, сегодня работает ОАО "Ореховский льнозавод". Туда же трудоустроена часть работников, в том числе механизаторы обанкротившегося предприятия.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия возбуждено экономическим судом Витебской области в августе 2018 года. Витебский облисполком признал нецелесообразным досудебное оздоровление, общим собранием акционеров принято решение о ликвидации должника.

Кохановский льнозавод построен в 1959 году, акционирован в 1998 году. Доля государственной собственности в уставном фонде превышает 99%. По данным на 5 ноября 2018 года, списочная численность работников предприятия составляет 13 человек.-0-