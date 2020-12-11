Количество физлиц-арендодателей в Гомельской области выросло на 8,5%

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе - ноябре количество физических лиц, сдающих внаем собственные жилые и нежилые помещения, увеличилось на 8,5% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

По словам Дмитрия Дайнеко, сдача помещений в аренду - один из популярных видов деятельности среди физических лиц. "На 1 декабря этого года в Гомельской области сдают жилые и нежилые помещения внаем, аренду или субаренду 16 630 физлиц. Это на 1276 человек больше по сравнению с началом декабря 2019-го. Темп роста - 108,5%", - отметил он.

За январь - ноябрь 2020 года от этой категории плательщиков в бюджет поступило Br2 млн 716,9 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на Br118 тыс., или 4,5%.

Больше всего физлиц-арендодателей состоит на учете в инспекциях Гомеля (8451 человек), в Мозыре (1746), Речице (1112) и Жлобине (1050).

Заместитель начальника инспекции напомнил, что физлица-арендодатели уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. Перед тем как сдавать внаем помещения, физлицу необходимо заключить с нанимателем в письменной форме договор найма и зарегистрировать его в местном исполнительном, распорядительном органе и уплатить подоходный налог. Отсутствие договора или его регистрации не освобождает арендодателя от уплаты налогов.-0-