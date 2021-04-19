Количество физлиц-арендодателей в Витебской области сократилось на 11%

19 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество граждан, получающих доходы от сдачи в аренду жилья, сократилось на 11%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре областной налоговой инспекции.

По данным на 1 апреля 2021 года, на учете в налоговых органах состояло почти 10,5 тыс. физических лиц, уплачивающих подоходный налог в фиксированных суммах, тогда как на аналогичную дату 2020-го их было около 11,8 тыс. Традиционно наибольшее количество граждан сдает жилье в Витебске (более 4,7 тыс. человек), Полоцке (свыше 1,6 тыс.) и Новополоцке (около 1,4 тыс.), на долю которых приходится 75% от общего числа физлиц-арендодателей.

Удельный вес граждан, уплачивающих подоходный налог в фиксированных суммах, составляет 2,3% в общем количестве физлиц-налогоплательщиков. В I квартале граждане-арендодатели пополнили бюджет на сумму около Br810 тыс., что в фактических ценах на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Во время контрольных мероприятий в 2021 году налоговые инспекторы выявили трех граждан, сдававших жилье без уплаты налога, которым доначислено к уплате Br0,1 тыс. подоходного налога, а также пени за его несвоевременную уплату.

Всего за январь - март 2021 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило Br463,2 млн рублей, что на 4,3% больше, чем за I квартал 2020 года. Основные доходные источники областной казны - подоходный налог, объем поступлений которого сложился на уровне Br149,2 млн, или 32,2% в доходах бюджета области, акцизы (Br97,5 млн, 21%), НДС (Br71,6 млн, 15,5%), налоги на собственность (Br35,2 млн, 7,6%) и налог на прибыль (Br25,2 млн, 5,4%). Наибольший вклад в формирование бюджета вносят организации государственного сектора экономики, удельный вес которых превышает 73% общей суммы поступлений в консолидированный бюджет.-0-