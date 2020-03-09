Количество обращений в экономический суд Витебской области сокращается четвертый год подряд

9 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В экономический суд Витебской области в 2019 году поступило более 8,6 тыс. обращений, что на 8% меньше, чем в 2018-м, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя экономического суда Ольга Тур.

Такая динамика отмечается подряд четыре года после 2015-го, когда количество обращений превысило 21,5 тыс., и обусловлена избранным курсом на сокращение судебной юрисдикции по бесспорным требованиям и расширение компетенций нотариата, когда взыскание осуществляется путем совершения исполнительной надписи. Организации активно пользуются возможностью обратиться к нотариусам для взыскания неоспариваемого долга. Это позволяет снизить нагрузку на судей и сосредоточить их усилия на более сложных категориях дел, число которых не уменьшается.

Так, в 2019 году поступило свыше 1,5 тыс. исковых заявлений, что на 13% больше, чем годом ранее. Показатель эффективности судебных заседаний сложился на уровне 83%. Это означает, что 83 из 100 исков рассмотрены в первом судебном заседании без перерывов и отложений вынесения решений.

В частности, выросло количество рассмотренных дел, связанных с нарушением законодательства об охране окружающей среды (более чем в три раза до 20 дел), о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа (в три раза до 12 исков), о заключении, изменении или расторжении договоров (в 1,5 раза до 31), о проверке законности ненормативных актов (на 15% до 52).

Вместе с тем второй год подряд уменьшается количество исков о привлечении к субсидиарной ответственности. В 2019 году рассмотрено 16 дел этой категории, что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в 2019 году в экономический суд Витебской области поступило 318 заявлений о банкротстве, что на 27% меньше, чем в 2018-м. В большинстве случаев (81% заявлений) инициаторами процедуры банкротства выступили кредиторы. Наиболее активно обращались в суд представители областного управления Фонда социальной защиты населения, на долю которых пришлось более 43% от общего количества заявлений (в 2018-м - около 27%). Во всех случаях основанием для обращения в суд было наличие задолженности по обязательным страховым взносам и пеней за их неуплату. Налоговые инспекции подали 90 заявлений об экономической несостоятельности субъектов хозяйствования, что почти в 2,5 раза меньше, чем в 2018-м.-0-