Количество обращений в Витебский горисполком сокращается шестой год подряд

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Количество обращений от жителей города в Витебский горисполком уменьшается шестой год подряд, сообщил на заседании горисполкома управляющий делами - начальник управления делами Виталий Руденя, передает корреспондент БЕЛТА.

За прошлый год в горисполкоме рассмотрено 2801 обращение. Это на 1% меньше, чем в 2018 году. В то же время на 16% увеличилось число электронных жалоб. "Уменьшение письменных и устных обращений граждан происходит шестой год подряд", - сказал Виталий Руденя.

По его словам, одновременно возросло число жалоб, перенаправленных из вышестоящих организаций в горисполком. Как и в прошлые годы, жителей областного центра больше всего волнуют вопросы ЖКХ (почти 40% всей корреспонденции), торговли и услуг, жилищного законодательства, дорог и транспорта. За 2019 год руководство города провело 55 телефонных линий, было принято более 1 тыс. звонков.

"По реакции на обращения людей жители будут оценивать нашу работу. Нужно вникать во все вопросы, повторных обращений быть не должно", - отметил мэр Витебска.

Председатель горисполкома Вадим Зарянкин обратил внимание участников заседания на актуальную в последнее время тему с обрезкой деревьев. Горожане жалуются, что после работ дерево превращается в столб. Так произошло на бульваре по улице Кирова, за театром имени Якуба Коласа и возле школы №11. Около Витебского училища олимпийского резерва по улице Шмырева после обрезки деревья засохли.

"В этом вопросе в городе должен быть контроль. Если обрезают ветки дерева, то после работ должно быть понятно, что это дерево, а не телеграфный столб. Люди звонят и говорят, что не могут на это спокойно смотреть", - сказал Вадим Зарянкин. Он поручил "Зеленхозу" и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно мониторить ситуацию с формовкой деревьев.-0-