Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Витебской области выросло на 3,4%

28 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло за 2019 год на 3,4%, а объем поступлений в бюджет от этой категории плательщиков увеличился почти на треть. Такая информация размещена на сайте инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Всего на 1 января 2020 года в регионе зарегистрированы почти 31,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе около 8,6 тыс. организаций и 22,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Основной прирост этого сегмента экономики в 2019 году обеспечили ИП, число которых увеличилось на 5,2%.

Более динамично расширялся предпринимательский сектор в Браславском районе, где количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 7,4%, а также в Сенненском (6,2%), Толочинском (5,5%), Бешенковичском (5,3%), Витебском (5%). Из сельских регионов наиболее развито предпринимательство в Оршанском районе, на территории которого зарегистрировано более 4,2 тыс. субъектов (рост за 2019 год на 4%). В Витебске действуют почти 11,7 тыс. малых и средних организаций и ИП (4%). Вместе с тем, в семи районах количество субъектов предпринимательства сократилось, в том числе в Ушачском и Россонском районах на 5,3% и 4,2% соответственно.

В 2019 году малый и средний бизнес уплатил в бюджет более Br441 млн, что на 31,5% больше, чем в 2018-м. Наибольший вклад в положительную динамику внесли средние организации, на долю которых пришлось около четверти общей суммы поступлений. Причем за год эта категория юрлиц нарастила объем платежей более чем в три раза по сравнению с данными за 2018 год. Так, в Толочинском районе средний бизнес увеличил поступления в бюджет в 4,6 раза, в Витебском - примерно в 3,8 раза, Докшицком - в 2,2 раза, Бешенковичском - в 2 раза, в областном центре - в 2,5 раза.

В комментарии для БЕЛТА начальник областной налоговой инспекции Валерий Лобацевич отметил, что в 2019 году организации малого и среднего бизнеса увеличили выручку и, соответственно, налоговые платежи. Во многом это позволило по итогам года нарастить объемы налога на прибыль в местный бюджет, в том числе перекрыть снижение поступлений от нефтеперерабатывающего сектора, который по объективным причинам не смог реализовать свой налоговый потенциал в полной мере.-0-