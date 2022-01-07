Колядные песни и вкусная еда: куда пойти в Минске на рождественские выходные

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная программа для минчан и гостей столицы на три выходных дня пусть не такая насыщенная, как в Новый год, но сходить будет куда, сообщает БЕЛТА.

На главной общегородской площадке - у Дворца спорта - продолжает работать рождественская ярмарка. И вечером 7 января зрителей приглашают сюда на бесплатную концертную программу "Свет рождественской звезды". Можно будет услышать традиционные рождественские песни и популярные эстрадные: на сцену (в виде гигантской светящейся снежинки) выйдут "Песняры".

На ярмарку "Калядны кірмаш" с 12.00 до 20.00 можно заглянуть на красиво переливающуюся огнями Октябрьскую площадь. И вкусный ассортимент рождественских сетов обещают организаторы ярмарки "Калядны двор" на ул.Кульман.

Также в Московском районе жителей приглашают на программу "Светлый праздник Рождества" в парк им. М.Павлова.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси в эти праздничные дни повторит по многочисленным просьбам показы театрализованного светомузыкального шоу - новогодней фантазии "Цветы под снегом или Тайна новогодней Елки". Представления будут начинаться в 18.00 и 19.00. Шоу представляет собой конструкцию 23 м в высоту в виде огромной новогодней ели. Она оснащена множеством световых и звуковых приборов, светодиодных экранов, на которых будет транслироваться специально созданный видеоконтент. Кульминацией бала станет цветочная дискотека с зажигательными диджеями. И для посетителей сада будет работать выставка-ярмарка "Тайны новогоднего леса", где можно найти новогодние товары ручной работы из природных материалов, комнатные растения, вкуснейшие цукаты из клюквы и айвы для рождественской выпечки.

Музей "Лошицкая усадьба" (филиал Музея истории города Минска) проведет 8-9 января для любителей классики рождественские музыкальные программы. На "Рождественском вечере" 8 января прозвучат классические произведения на рождественскую тему и колядные песнопения в исполнении солистов Белорусской государственной филармонии. Посетители также узнают о традициях празднования Рождества в семьях крупных землевладельцев Минской губернии Любанских, Кеневичей и других. А 9 января прозвучит уже другая "Рождественская мелодия" - старинные и современные белорусские романсы на стихи поэта-символиста Александра Блока, а также известных белорусских поэтов современности Михаила Позднякова и Сергея Шевченко.

Праздничные программы, представления, концерты пройдут в учреждениях культуры города, рождественское настроение ждет посетителей на сеансах в кинотеатрах столицы, даже в библиотеках.

Продолжится и парад добрых дел - подарки, представления, визиты на дом к различным незащищенным категориям детей и взрослых. Например, 8 января для престарелых и инвалидов психоневрологического дома-интерната №1 в Острошицком Городке артисты белорусской эстрады устроят полноценный концерт "Волшебные искры Нового года".-0-