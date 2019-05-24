Коллективы из четырех стран станут участниками фестиваля полонеза в Слониме

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль полонеза соберет 25 мая в Слониме коллективы из четырех стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Слонимского райисполкома.

Открытый региональный фестиваль "Полонез" пройдет в Слониме в 15-й раз. За эти годы праздник стал значимым событием в культурной жизни города: с нетерпением ждут его не только зрители, но и участники. "Участие в мероприятии примут 37 коллективов из нескольких регионов Беларуси, а также из Литвы, Польши и Германии, - отметили в отделе культуры райисполкома. - Среди участников любители и профессионалы".

Одним из самых ярких моментов праздника станет традиционное театрализованное шествие коллективов в сопровождении оркестров по центру Слонима. Продолжится праздник на сцене Слонимского центра культуры и отдыха. Здесь состоится конкурсная программа. Определять победителей будут в вокально-хоровом, инструментальном, хореографическом жанрах. Также участники представят на суд зрителей произвольную программу.

Концертом в парке завершится фестиваль. Здесь же участников и зрителей ждет еще один сюрприз: в честь юбилея гостям предложат разделить огромный 10-килограммовый торт.

Фестиваль "Полонез" проводится с целью популяризации этого танца, взаимообогащения репертуаром и совершенствования профессионального мастерства коллективов, расширения и укрепления творческих связей, взаимодействия национальных культур.

Форум проводят в Слониме не случайно. Здесь прошла большая часть детства и юношества автора одного из самых знаменитых полонезов Михала Клеофаса Огинского. В Слониме жил его дядя Михаил Казимир Огинский, великий гетман литовский, меценат, композитор, поэт. С его именем связан расцвет Слонима во второй половине XVIII столетия. В то время здесь действовал театр оперы и балета, а Слонимская капелла была одним из самых больших придворных оркестров Европы. Памятная доска с его именем размещена на здании современного городского драматического театра. Интересно, что полонез Огинского в 1991 году рассматривался как вариант государственного гимна Беларуси, однако был отклонен как слишком сложный для исполнения. Вокальный ансамбль "Песняры" исполнял полонез на нескольких языках.-0-