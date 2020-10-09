Коллекцию Шкловского музея пополнил случайно найденный зуб мамонта

9 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Случайно найденный зуб мамонта пополнил коллекцию Шкловского районного историко-краеведческого музея. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор учреждения культуры Лариса Силивестрова.

"Зуб мамонта случайно обнаружили сотрудники ОАО "Александрийское" рядом с речкой Ульянка в Шкловском районе, - рассказала Лариса Силивестрова. - Неподалеку от места обнаружения находится песчаная насыпь, которую ежегодно подсыпают. Вероятно, вместе с песком из ближайшего карьера сюда попал этот зуб".

Вес находки - почти 3 кг. Размер коронки – 16х7,3 см. Зуб сохранился в очень хорошем состоянии, в том числе и его корни. "Вероятно, он принадлежал молодой особи. Таких зубов у мамонта было четыре - два сверху и два снизу. В течение жизни они менялись трижды", - отметила директор музея.

Это уже второй зуб мамонта, который случайным образом находят в Шкловском районе. Первый обнаружили в 2006 году. По словам Ларисы Силивестровой, есть основания полагать, что в прошлом на территории района обитало стадо мамонтов.-0-