Коллекцию тульских самоваров представят на выставке в Гомеле

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Тульский самовар. От древности до современности" откроется 25 ноября в Гомеле в картинной галерее Г.Х. Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Посетители галереи познакомятся с собранием коллекционера и производителя самоваров Андрея Сайкова - уроженца Бобруйска, а теперь жителя Тулы, посвятившего самоварному делу многие годы. "Сначала было восхищение красотой самоваров, переросшее в коллекционирование, затем добавились ремонт и восстановление, а далее открытие собственного самоварного производства и, как вполне закономерный шаг, - стремление показать людям собранные сокровища - результаты творчества многих мастеров, настоящий бренд русской культуры", - рассказали в картинной галерее.

В экспозиции - несколько десятков самоваров, разных по возрасту, формам, размерам. Представлены и разнообразные примеры декоративного оформления самоваров. "В деталях наиболее заметно влияние сменявших друг друга во времени художественных стилей, отражение принятых в искусстве канонов и неохватной творческой самобытности многих поколений мастеров самоварного дела", - отметили в учреждении.

По словам организаторов, выставка Андрея Сайкова даст возможность оценить красоту самовара и его значение в жизни отдельной семьи, его тепло - не только физическое, но и душевное, которое он дарил своим хозяевам, привносил в их быт частичку радости от каждодневного соприкосновения с маленьким рукотворным чудом.

Выставка "Тульский самовар. От древности до современности" будет работать в Гомеле по 30 января 2022 года.-0-