Команда Брестской области победила в многоборье спасателей республики

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня подвели итоги республиканских соревнований по многоборью среди спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Торжественная церемония награждения участников прошла в Международном волонтерском центре юных спасателей-пожарных. По итогам всех этапов соревнований судейская коллегия присудила победу хозяевам - команде Брестского областного управления МЧС. На втором месте - команда Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР", бронза - у Гомельского областного управления МЧС. Победителям и участникам турнира вручили медали, дипломы, памятные призы. Брестчанам также достался переходящий кубок соревнований "Школа выживания".

"Подобные соревнования - один из элементов подготовки наших спасателей. В течение трех дней парням приходилось отдыхать не более двух часов в сутки. Все ребята дошли к финишу здоровыми и невредимыми - это самое важное. Мы еще раз доказали, что готовы к любым ЧС, готовы профессионально выполнять поставленные перед нами задачи", - подчеркнул первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Многоборье спасателей проходило 9-11 февраля на территории Бреста и Брестского района. В турнире принимали участие девять команд. За три дня участники прошли около 60 км и преодолели 38 этапов. Каждое задание было связано с решением профессиональных задач сотрудников МЧС. В программе турнира было спасение человека в экстремальной ситуации - на высоте, в воде, при ДТП. Соревнования проходили в дневное и ночное время.

В завершение участники мероприятия посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала.-0-

Фото МЧС