Командно-штабные учения МЧС начались на Светлогорском ЦКК

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате сегодня стартовал областной этап республиканских командно-штабных учений по отработке плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

"В Светлогорском райисполкоме состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем были рассмотрены вопросы функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при введенном режиме повышенной готовности, - рассказали в МЧС. - Участникам заседания был доведен и разобран тактический замысел учений, даны соответствующие указания всем заинтересованным субъектам, принимающим участие в учениях".-0-

Фото Сергея Холодилина